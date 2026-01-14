Čačani zvižducima i grudvama na Anu Bekutu (video)

Bujanovac, Čačak, 14. januar 2026. (foto epicentarpress, nova rs) – Zvižduci i grudve za Anu Bekutu tokom njenog nastupa na dočeku Srpske nove godine u Čačku.

Ana Bekuta je sinoć je nastupila na gradskom trgu u ovom gradu za 40.000 evra, a revoltirani građani izašli su na trg kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog trošenja para iz gradskog budžeta na novogodišnji koncert umesto na pomaganje ljudima u jeku velikih problema širom Srbije usled obilnih snežnih padavina. Kako je objavila aktivistkinja iz Čačka, Slavica Petrovska, za samo jednu noć i nastup Ane Bekute, iz gradske kase otišlo je četiri i po miliona dinara. Ova