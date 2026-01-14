Direktor Foruma: Predsednik SAD Donald Tramp predvodiće veliku američku delegaciju u Davosu

Danas
Direktor Foruma: Predsednik SAD Donald Tramp predvodiće veliku američku delegaciju u Davosu
Predsednik SAD Donald Tramp pridružiće se desetinama lidera na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu iduće nedelje, i predvodiće najveću amerićku delegaciju ikada, rekao je danas direktor foruma Borge Brende. „Radujemo se da ponovo dočekamo predsednika Trampa“, rekao je Brende na onaljn konferenciji za novinare uoči samita u Davosu, šest godina od poslednjeg pojavljivanja Trampa na tom forumu tokom njegovog prvog mandata, prenosi Al Arabia na svom portalu na
"Radujemo se da ga ponovo dočekamo" Tramp će predvoditi najveću američku delegaciju ikada na ovom samitu!

Kurir

"Radujemo se da ga ponovo dočekamo" Tramp će predvoditi najveću američku delegaciju ikada na ovom samitu!

Kurir

