Direktor Foruma: Predsednik SAD Donald Tramp predvodiće veliku američku delegaciju u Davosu

Predsednik SAD Donald Tramp pridružiće se desetinama lidera na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu iduće nedelje, i predvodiće najveću amerićku delegaciju ikada, rekao je danas direktor foruma Borge Brende. „Radujemo se da ponovo dočekamo predsednika Trampa“, rekao je Brende na onaljn konferenciji za novinare uoči samita u Davosu, šest godina od poslednjeg pojavljivanja Trampa na tom forumu tokom njegovog prvog mandata, prenosi Al Arabia na svom portalu na