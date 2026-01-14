Saša Zdjelar blizu povratka u Partizan: Uprava crno-belih želi da što pre vrati bivšeg kapitena

Dnevnik pre 2 sata
Saša Zdjelar blizu povratka u Partizan: Uprava crno-belih želi da što pre vrati bivšeg kapitena

Partizan radi sve što može kako bi što pre vratio bivšeg kapitena.

Sport klub saznaje da se uprava ,,Parnog valjka“ još više angažovala oko dovođenja Saše Zdjelara i da su šanse za povratak povremenog reprezentativca Srbije u Partizan porasle. Jedna od najvećih želja vodećih ljudi u Humskoj je provereni vezista i bivši kapiten Partizana Saša Zdjelar, koji već par meseci trenira na terenima Sportskog centra ,,Zemunelo“. U početku se nije mnogo govorilo o njegovom mogućem povratku da bi se vremenom situacija promenila jer Zdjelaru
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Partizan poražen od Mure u prijateljskom meču u Antaliji

Partizan poražen od Mure u prijateljskom meču u Antaliji

Politika pre 1 sat
Stojaković posle Mure: Pojedinci misle da imaju tapiju na dres

Stojaković posle Mure: Pojedinci misle da imaju tapiju na dres

Sport klub pre 2 sata
Stojaković: Pustio sam igrače da se sami organizuju kako bih video reakciju

Stojaković: Pustio sam igrače da se sami organizuju kako bih video reakciju

RTS pre 1 sat
Partizan ponovo krenuo po Sašu Zdjelara: Ovog puta crno-beli imaju veliku šansu

Partizan ponovo krenuo po Sašu Zdjelara: Ovog puta crno-beli imaju veliku šansu

Mondo pre 2 sata
Stojaković: Pustio sam igrače da se sami organizuju kako bih video reakciju

Stojaković: Pustio sam igrače da se sami organizuju kako bih video reakciju

Politika pre 1 sat
Ubedljiv poraz Partizana u Turskoj

Ubedljiv poraz Partizana u Turskoj

Vesti online pre 2 sata
Ubedljiv poraz Partizana na pripremama: Crno-beli bolno pali protiv Mure

Ubedljiv poraz Partizana na pripremama: Crno-beli bolno pali protiv Mure

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Partizan

Sport, najnovije vesti »

Bivši fudbaler odgovorio Borisu Tadiću zbog Ane Bekute: “Pristala da gura narodu prst u oko”

Bivši fudbaler odgovorio Borisu Tadiću zbog Ane Bekute: “Pristala da gura narodu prst u oko”

Danas pre 8 minuta
Španci pišu: Real Madrid blizu napuštanja Evrolige

Španci pišu: Real Madrid blizu napuštanja Evrolige

Danas pre 1 sat
Navijači Partizana izviždali Nikolu Milutinova (VIDEO)

Navijači Partizana izviždali Nikolu Milutinova (VIDEO)

Danas pre 53 minuta
Neizvesna sudbina turnira koji se igrao u Beogradu

Neizvesna sudbina turnira koji se igrao u Beogradu

Danas pre 2 sata
Kad i gde možete gledati meč Evropskog prvenstva u vaterpolu Srbija – Izrael?

Kad i gde možete gledati meč Evropskog prvenstva u vaterpolu Srbija – Izrael?

Danas pre 13 minuta