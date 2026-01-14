Brnabić: Set pravosudnih zakona doneće građanima brži i jednostavniji pristup pravdi

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će set pravosudnih zakona, koji će se naći pred parlamentom na vanrednom zasedanju koje počinje danas, poboljšati efikasnost sudstva i pravosudnog sistema, i istakla da predložene izmene ne zadiru u samostalnost tužilaštva niti u nezavisnost pravosuđa.

Brnabić je rekla da je set pravosudnih zakona, čiji je predlagač poslanik Uglješa Mrdić, važan za poboljšanje efikasnosti pravosuđa i da građani dobiju suđenje u razumnom roku, kao i jednostavniji i brži pristup pravdi. ''Kao što svi znaju, imamo ozbiljnih problema u velikom broju predmeta sa kojima sudovi ne mogu da se izbore, tako da su ove izmene u tom smislu važne za naše građane'', rekla je Brnabić za RTS. Istakla je da izmene zakona ni u jednom delu ne zadiru