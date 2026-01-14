Brnabić: Set pravosudnih zakona doneće građanima brži i jednostavniji pristup pravdi

Euronews pre 9 sati  |  Autor: Tanjug
Brnabić: Set pravosudnih zakona doneće građanima brži i jednostavniji pristup pravdi

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će set pravosudnih zakona, koji će se naći pred parlamentom na vanrednom zasedanju koje počinje danas, poboljšati efikasnost sudstva i pravosudnog sistema, i istakla da predložene izmene ne zadiru u samostalnost tužilaštva niti u nezavisnost pravosuđa.

Brnabić je rekla da je set pravosudnih zakona, čiji je predlagač poslanik Uglješa Mrdić, važan za poboljšanje efikasnosti pravosuđa i da građani dobiju suđenje u razumnom roku, kao i jednostavniji i brži pristup pravdi. ''Kao što svi znaju, imamo ozbiljnih problema u velikom broju predmeta sa kojima sudovi ne mogu da se izbore, tako da su ove izmene u tom smislu važne za naše građane'', rekla je Brnabić za RTS. Istakla je da izmene zakona ni u jednom delu ne zadiru
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

"Vole ljudi da se vezuju" Polemika u Skupštini oko lisica, poteglo se pitanje i ko se gde školovao: "Poslanik može da bude…

"Vole ljudi da se vezuju" Polemika u Skupštini oko lisica, poteglo se pitanje i ko se gde školovao: "Poslanik može da bude nepismen i predlaže zakon"

Blic pre 41 minuta
BLOG „Poslanik može da bude nepismen i da predlaže zakon“: Ovako Jovanov brani Uglješu Mrdića, dok opozicija traži da otkrije…

BLOG „Poslanik može da bude nepismen i da predlaže zakon“: Ovako Jovanov brani Uglješu Mrdića, dok opozicija traži da otkrije koji je fakultet završio

Nova pre 41 minuta
Pred poslanicima više zakonskih predloga o sudovima i tužilaštvima, nastavak rasprave sutra

Pred poslanicima više zakonskih predloga o sudovima i tužilaštvima, nastavak rasprave sutra

RTS pre 6 minuta
Skupština završili rad, sutra nastavak rasprave o 25 tačaka dnevnog reda

Skupština završili rad, sutra nastavak rasprave o 25 tačaka dnevnog reda

RTV pre 1 sat
Završena sednica Skupštine Srbije: Poslanici raspravljali o pet zakona o sudovima i tužilaštvima, opozicija oštro protiv

Završena sednica Skupštine Srbije: Poslanici raspravljali o pet zakona o sudovima i tužilaštvima, opozicija oštro protiv

Newsmax Balkans pre 1 sat
Tepić (SSP): Predloženi pravosudni zakoni su palica za političku odmazdu

Tepić (SSP): Predloženi pravosudni zakoni su palica za političku odmazdu

Beta pre 2 sata
Tepić: Pravosudni zakoni su „politička palica“ za zaštitu kartela i zataškavanje afera

Tepić: Pravosudni zakoni su „politička palica“ za zaštitu kartela i zataškavanje afera

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSSkupština SrbijeTužilaštvoIzboriAna Brnabićbirački spisakpravosudni zakoni

Politika, najnovije vesti »

Poslanici završili rad za danas, raspravu o setu pravosudnih zakona nastavljaju sutra

Poslanici završili rad za danas, raspravu o setu pravosudnih zakona nastavljaju sutra

Danas pre 47 minuta
Srpska lista pozvala Prištinu da odloži primenu propisa o vozilima sa ovlašćenjima i prijavi boravka

Srpska lista pozvala Prištinu da odloži primenu propisa o vozilima sa ovlašćenjima i prijavi boravka

Insajder pre 31 minuta
"Vole ljudi da se vezuju" Polemika u Skupštini oko lisica, poteglo se pitanje i ko se gde školovao: "Poslanik može da bude…

"Vole ljudi da se vezuju" Polemika u Skupštini oko lisica, poteglo se pitanje i ko se gde školovao: "Poslanik može da bude nepismen i predlaže zakon"

Blic pre 41 minuta
BLOG „Poslanik može da bude nepismen i da predlaže zakon“: Ovako Jovanov brani Uglješu Mrdića, dok opozicija traži da otkrije…

BLOG „Poslanik može da bude nepismen i da predlaže zakon“: Ovako Jovanov brani Uglješu Mrdića, dok opozicija traži da otkrije koji je fakultet završio

Nova pre 41 minuta
RTS: Privedene četiri osobe koje su grudvama gađale Anu Bekutu

RTS: Privedene četiri osobe koje su grudvama gađale Anu Bekutu

Nedeljnik pre 41 minuta