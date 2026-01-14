Uživo Srbija - Izrael: "Delfini" silovito krenuli, a onda "povukli ručnu"

Vaterpolisti Srbije u Beogradskoj areni protiv Izraela igraju meč trećeg, poslednjeg, kola grupe C prve faze Evropskog prvenstva u vaterpolu. "Delfini" su apsolutni favoriti za trijumf, iako večeras zbog suspenzije igraju bez Dušana Mandića.

Pobeda bi, u isto vreme, značila i prvo mesto u grupi. Naši reprezentativci u prvom kolu su savladali Holandiju nakon peteraca, a onda i aktuelnog evropskog i svetskog šampiona Španiju. Tekstualni prenos meča uživo pratite u nastavku Tanjug/Amir Hamzagić Srbija - Izrael 9:6 II četvrtina: 5:3 Prvi napad u drugoj deonici ima Srbija. Odmah na startu peterac za naše "delfine" i Radomir Drašović postiže prvi gol u drugoj četvrtini. Rendler u narednom napadu postiže novi