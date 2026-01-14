Tramp pokazao srednji prst radniku koji je dobacivao (VIDEO)

Forbes pre 23 minuta  |  Forbes
Predsednik Donald Tramp je pokazao srednji prst nakon što je bio izložen dobacivanju tokom posete fabrici Forda u Detroitu.

To se vidi na snimku koji je prvi objavio TMZ, a koji prikazuje njegovo nezadovoljstvo nakon što ga je ta osoba, kako se čini, nazvala „zaštitnikom pedofila“. Na snimku TMZ-a vidi se kako Tramp pokazuje prst i, izgleda, izgovara „j… se“ nakon komentara o pedofiliji, za koji se veruje da se odnosi na Trampovo ignorisanje obnovljenog interesovanja za fajlove vezane za Epstina. Bela kuća je potvrdila autentičnost snimka u izjavi za više medija. Nazvali su osobu koja
Ključne reči

FordBela kućaDonald Trampsad

