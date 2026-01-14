VUČIĆ O INCIDENTU U ČAČKU: „GAĐALI SU ANU BEKUTU GRUDVAMA I LEDENICAMA – TO JE PATOLOŠKA MRŽNJA”

On je kazao da je u noći incidenta u Čačku probuđen oko tri sata ujutru kako bi bio obavešten o događajima koji su se desili tokom koncerta, ističući da je reč o ozbiljnom napadu na elementarne vrednosti društva i kulture.

Vučić je naveo da je lično razgovarao sa pevačicom Anom Bekutom, kojoj je, kako je rekao, zahvalio na hrabrosti i načinu na koji je reagovala u trenutku kada je, prema njegovim rečima, bila izložena napadu. „Zvao sam je, zahvalio sam joj se na hrabrosti, na načinu na koji je pružila otpor divljacima”, rekao je predsednik. Govoreći o reakcijama pojedinih učesnika protesta, Vučić je naveo da se, kako kaže, sada traže opravdanja za incident, uz tvrdnje da je novac za