Zima ne popušta u Novom Pazaru: hladne noći i rizik od zaleđivanja

U Srbiji se u četvrtak, 15. januara, očekuje hladno jutro sa slabim mrazom, dok će tokom dana vreme biti pretežno oblačno i uglavnom suvo na severu zemlje, a u ostalim krajevima promenljivo sa sunčanim intervalima.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, ponegde se u jutarnjim satima može javiti i magla. Na području Novog Pazara prognozirane su temperature od oko minus šest stepeni Celzijusa u jutarnjim i noćnim satima, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići oko pet stepeni. Vreme će biti delimično vedro, uz sunce kroz izmaglicu. Zbog niskih jutarnjih temperatura postoji realan rizik od poledice, naročito na mostovima, u zasenjenim delovima i sporednim