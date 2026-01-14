Zima ne popušta u Novom Pazaru: hladne noći i rizik od zaleđivanja

IndeksOnline pre 2 sata
Zima ne popušta u Novom Pazaru: hladne noći i rizik od zaleđivanja

U Srbiji se u četvrtak, 15. januara, očekuje hladno jutro sa slabim mrazom, dok će tokom dana vreme biti pretežno oblačno i uglavnom suvo na severu zemlje, a u ostalim krajevima promenljivo sa sunčanim intervalima.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, ponegde se u jutarnjim satima može javiti i magla. Na području Novog Pazara prognozirane su temperature od oko minus šest stepeni Celzijusa u jutarnjim i noćnim satima, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići oko pet stepeni. Vreme će biti delimično vedro, uz sunce kroz izmaglicu. Zbog niskih jutarnjih temperatura postoji realan rizik od poledice, naročito na mostovima, u zasenjenim delovima i sporednim
Otvori na indeksonline.rs

Povezane vesti »

U većem delu zemlje stabilizovana situacija sa strujom, na pojedinim putnim pravcima sneg do pet centimetara

U većem delu zemlje stabilizovana situacija sa strujom, na pojedinim putnim pravcima sneg do pet centimetara

RTS pre 10 minuta
Privremena obustava isporuke toplotne energije

Privremena obustava isporuke toplotne energije

Valjevska posla pre 19 minuta
Malo proleće usred zime: U 17 časova temperatura u minusu samo na Kopaoniku, ovo je bio najtopliji grad danas u Srbiji

Malo proleće usred zime: U 17 časova temperatura u minusu samo na Kopaoniku, ovo je bio najtopliji grad danas u Srbiji

Dnevnik pre 15 minuta
Građani ovog srpskog grada su ostali bez grejanja: nadležni apeluju na strpljenje

Građani ovog srpskog grada su ostali bez grejanja: nadležni apeluju na strpljenje

Telegraf pre 25 minuta
Samo jedno mesto u Srbiji u minusu, dok ostatak uživa u porastu temperature: Evo gde je danas bilo najtoplije

Samo jedno mesto u Srbiji u minusu, dok ostatak uživa u porastu temperature: Evo gde je danas bilo najtoplije

Telegraf pre 14 minuta
Temperatura ponovo ide u minus, evo i kada! Vetar će imati olujne udare: Otkrivamo da li se očekuje i sneg

Temperatura ponovo ide u minus, evo i kada! Vetar će imati olujne udare: Otkrivamo da li se očekuje i sneg

Telegraf pre 2 sata
Od minusa do 12 stepeni u istom danu: RHMZ najavio drastičnu razliku, evo u kojim delovima Srbije se vraća zima (foto)

Od minusa do 12 stepeni u istom danu: RHMZ najavio drastičnu razliku, evo u kojim delovima Srbije se vraća zima (foto)

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Pazar

Vojvodina, najnovije vesti »

U većem delu zemlje stabilizovana situacija sa strujom, na pojedinim putnim pravcima sneg do pet centimetara

U većem delu zemlje stabilizovana situacija sa strujom, na pojedinim putnim pravcima sneg do pet centimetara

RTS pre 10 minuta
Novosadski Vodovod: Završena obnavljanje šest bunara za pijaću vodu, zamenjeni svi filteri

Novosadski Vodovod: Završena obnavljanje šest bunara za pijaću vodu, zamenjeni svi filteri

Insajder pre 1 sat
U 17 časova temperatura u minusu samo na Kopaoniku, u Zaječaru 10 stepeni

U 17 časova temperatura u minusu samo na Kopaoniku, u Zaječaru 10 stepeni

RTV pre 25 minuta
Privremena obustava isporuke toplotne energije

Privremena obustava isporuke toplotne energije

Valjevska posla pre 19 minuta
Čišćenje snega i leda obaveza svih

Čišćenje snega i leda obaveza svih

RTV pre 1 sat