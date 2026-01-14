Vaterpolisti Srbije ubedljivi protiv Izraela na EP

Muška vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Beogradu selekciju Izraela sa 19:9 (4:3, 5:3, 3:1, 7:2), u utakmici poslednjeg, trećeg kola Grupe C na Evropskom prvenstvu.

Najbolji učinak u selekciji Srbije imao je Strahinja Rašović sa četiri gola, dok su Petar Jakšić i Viktor Rašović postigli po tri gola. U selekciji Izraela po dva gola su postigli Džil Natan Gviši, Joav Rendler i Ronen Gros. Za Srbiju nije igrao najbolji strelac Dušan Mandić, koji je suspendovan na dva meča zbog direktnog isključenja u meču drugog kola protiv Španije. Srbija je dobro otvorila meč i golom Nikole Lukića posle četiri minuta igre vodila sa 3:0. Izrael