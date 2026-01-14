Vaterpolisti Srbije ubedljivi protiv Izraela na EP

Insajder pre 30 minuta
Vaterpolisti Srbije ubedljivi protiv Izraela na EP

Muška vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Beogradu selekciju Izraela sa 19:9 (4:3, 5:3, 3:1, 7:2), u utakmici poslednjeg, trećeg kola Grupe C na Evropskom prvenstvu.

Najbolji učinak u selekciji Srbije imao je Strahinja Rašović sa četiri gola, dok su Petar Jakšić i Viktor Rašović postigli po tri gola. U selekciji Izraela po dva gola su postigli Džil Natan Gviši, Joav Rendler i Ronen Gros. Za Srbiju nije igrao najbolji strelac Dušan Mandić, koji je suspendovan na dva meča zbog direktnog isključenja u meču drugog kola protiv Španije. Srbija je dobro otvorila meč i golom Nikole Lukića posle četiri minuta igre vodila sa 3:0. Izrael
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Stevanović za RTS: Važno je da smo pobedili, a u nastavku sve zavisi od nas

Stevanović za RTS: Važno je da smo pobedili, a u nastavku sve zavisi od nas

RTS pre 35 minuta
Srbija pobedila Izrael, "overila" prvo mesto u C grupi na EP u Beogradu

Srbija pobedila Izrael, "overila" prvo mesto u C grupi na EP u Beogradu

Newsmax Balkans pre 40 minuta
Ovako izgleda put Srbije do medalje: Vaterpolisti dobili novu grupu na Evropskom prvenstvu - slede mečevi odluke!

Ovako izgleda put Srbije do medalje: Vaterpolisti dobili novu grupu na Evropskom prvenstvu - slede mečevi odluke!

Kurir pre 45 minuta
Rutinska pobeda Srbije protiv Izraela, "delfini" sa prvog mesta idu u drugu fazu

Rutinska pobeda Srbije protiv Izraela, "delfini" sa prvog mesta idu u drugu fazu

RTS pre 10 minuta
Maksimalna Srbija – treća pobeda na Evropskom prvenstvu u Beogradu!

Maksimalna Srbija – treća pobeda na Evropskom prvenstvu u Beogradu!

Sputnik pre 45 minuta
Srbija "potopila" Izrael i bez Mandića: U drugu fazu sa prvog mesta

Srbija "potopila" Izrael i bez Mandića: U drugu fazu sa prvog mesta

Euronews pre 45 minuta
Pakleni raspored čeka Srbiju: Tri svetske sile, a samo dva mesta vode dalje!

Pakleni raspored čeka Srbiju: Tri svetske sile, a samo dva mesta vode dalje!

Hot sport pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoIzraelŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Igrači Partizana dobili podršku navijača nakon debakla protiv Olimpijakosa (VIDEO)

Igrači Partizana dobili podršku navijača nakon debakla protiv Olimpijakosa (VIDEO)

Danas pre 15 minuta
Đoan Penjaroja: Navijači i klub zaslužuju više od nas

Đoan Penjaroja: Navijači i klub zaslužuju više od nas

Danas pre 45 minuta
Nova katastrofa Partizana u Evroligi, Olimpijakos ubedljiv u Beogradu (VIDEO)

Nova katastrofa Partizana u Evroligi, Olimpijakos ubedljiv u Beogradu (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Oslabljena Srbija rutinski završila posao protiv autsajdera, sada sledi „ono pravo“

Oslabljena Srbija rutinski završila posao protiv autsajdera, sada sledi „ono pravo“

Danas pre 55 minuta
Bivši fudbaler odgovorio Borisu Tadiću zbog Ane Bekute: “Pristala da gura narodu prst u oko”

Bivši fudbaler odgovorio Borisu Tadiću zbog Ane Bekute: “Pristala da gura narodu prst u oko”

Danas pre 1 sat