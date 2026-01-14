"Amerika će napasti Iran u naredna 24 sata?!" Stiglo dramatično upozorenje, SAD povlači osoblje

Američka vojna intervencija protiv Irana mogla bi da usledi u naredna 24 sata, tvrde evropski i izraelski zvaničnici, dok Vašington povlači deo osoblja iz baza širom Bliskog istoka zbog rastućih tenzija i pretnji Teherana, piše Rojters.

Sjedinjene Države povlače deo osoblja iz baza na Bliskom istoku, a američki zvaničnik je to rekao u sredu, nakon što je visoki iranski zvaničnik rekao da je Teheran upozorio svoje susede da će napasti američke baze ako Vašington napadne. Dok iransko rukovodstvo pokušava da uguši najgore domaće nemire sa kojima se Islamska Republika ikada suočila, Teheran nastoji da odvrati ponovljene pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će intervenisati u ime