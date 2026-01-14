"Amerika će napasti Iran u naredna 24 sata?!" Stiglo dramatično upozorenje, SAD povlači osoblje

Kurir pre 35 minuta  |  Rojters)
"Amerika će napasti Iran u naredna 24 sata?!" Stiglo dramatično upozorenje, SAD povlači osoblje

Američka vojna intervencija protiv Irana mogla bi da usledi u naredna 24 sata, tvrde evropski i izraelski zvaničnici, dok Vašington povlači deo osoblja iz baza širom Bliskog istoka zbog rastućih tenzija i pretnji Teherana, piše Rojters.

Sjedinjene Države povlače deo osoblja iz baza na Bliskom istoku, a američki zvaničnik je to rekao u sredu, nakon što je visoki iranski zvaničnik rekao da je Teheran upozorio svoje susede da će napasti američke baze ako Vašington napadne. Dok iransko rukovodstvo pokušava da uguši najgore domaće nemire sa kojima se Islamska Republika ikada suočila, Teheran nastoji da odvrati ponovljene pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će intervenisati u ime
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Alarmantno: "Tramp je doneo odluku"; Napada u naredna 24 sata?

Alarmantno: "Tramp je doneo odluku"; Napada u naredna 24 sata?

B92 pre 10 minuta
Da li će biti repriza Venecuele?! Tramp razmatra da udari na Iran, Izrael u pripravnosti, Bliski istok na ivici noža

Da li će biti repriza Venecuele?! Tramp razmatra da udari na Iran, Izrael u pripravnosti, Bliski istok na ivici noža

Blic pre 50 minuta
Tramp iz više pravaca može da napadne Iran: Evo gde se nalaze američke vojne baze na Bliskom istoku

Tramp iz više pravaca može da napadne Iran: Evo gde se nalaze američke vojne baze na Bliskom istoku

Mondo pre 15 minuta
SAD kreću u napad na Iran u roku od 24 sata? Tramp je doneo odluku, tenzije rastu iz časa u čas

SAD kreću u napad na Iran u roku od 24 sata? Tramp je doneo odluku, tenzije rastu iz časa u čas

Večernje novosti pre 25 minuta
"Napad SAD na Iran moguć već za 24 sata": Ovaj potez Vašingtona otkrio Trampov plan?

"Napad SAD na Iran moguć već za 24 sata": Ovaj potez Vašingtona otkrio Trampov plan?

Telegraf pre 50 minuta
SAD povlače osoblje sa ključnih vojnih baza na Bliskom istoku

SAD povlače osoblje sa ključnih vojnih baza na Bliskom istoku

Vesti online pre 2 sata
Cene nafte nastavljaju rast

Cene nafte nastavljaju rast

Biznis.rs pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokVašingtonRojtersTeheranDonald Trampamerikasad

Svet, najnovije vesti »

Zašto je Nemačka i dalje ključna tačka američkog vojnog prisustva u Evropi

Zašto je Nemačka i dalje ključna tačka američkog vojnog prisustva u Evropi

N1 Info pre 0 minuta
Mediji: Počeo sastanak na visokom nivou o Grenlandu; Tramp zatražio od Danske da se povuče sa Grenlanda

Mediji: Počeo sastanak na visokom nivou o Grenlandu; Tramp zatražio od Danske da se povuče sa Grenlanda

RTV pre 5 minuta
(Foto) Ko je Erfan Soltani (26), demonstrant kog iranski režim hoće da obesi

(Foto) Ko je Erfan Soltani (26), demonstrant kog iranski režim hoće da obesi

Newsmax Balkans pre 5 minuta
SAD obustavljaju obrade zahteva za vize građanima Kosova, Crne Gore, BiH, Albanije, S. Makedonije...

SAD obustavljaju obrade zahteva za vize građanima Kosova, Crne Gore, BiH, Albanije, S. Makedonije...

N1 Info pre 10 minuta
Tramp zatražio od Danske da se povuče sa Grenlanda: dve pseće zaprege nisu dovoljne za odbranu

Tramp zatražio od Danske da se povuče sa Grenlanda: dve pseće zaprege nisu dovoljne za odbranu

Euronews pre 0 minuta