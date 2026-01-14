BBC protiv Donalda Trampa: Britanski servis tvrdi da sud američke savezne države nije nadležan za tužbu američkog predsednika…

Britanski javni emiter BBC podneo je zahtev za odbacivanje tužbe kojim američki predsednik Donald Tramp traži nadokandu od 10 milijardi dolara zbog montaže njegovog govora kojim je stvoren utisak da je pozivao svoje pristalice da upadnu u Kapitol, prenosi danas Rojters.

U podnesku, koji je pripemljen kasno u ponedeljak, BBC ke naglasio da sud na Floridi nema jurisdikciju u tom postupku, jer se program nije emitovao na Floridi i da predsednik ne može da dokaže da mu je naneta šteta jer je izabran na funkciju posle emitovanja priče. Tramp je naglasio da ga je britanski javni emiter oklevetao montiranjem delova govora od 6. januara 2021. godine, uključujući deo u kojem je rekao pristalicama na marširaju na Kapitol i drugi deo gde ih