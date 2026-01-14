Bum je MVP! ABA liga proglasila najkorisnijeg u 14. kolu

Kurir pre 13 minuta
Bum je MVP! ABA liga proglasila najkorisnijeg u 14. kolu

Ovo je informacija koju je objavilo pomenuto takmičenje.

Bum je u pobedi svog tima nad Cedevita Olimpijom upisao 29 poena, tri skoka, tri asistencije i dve ukradene lopte, uz indeks korisnosti 32, za gotovo 40 minuta provedenih na parketu. Američki bek imao je drugi najbolji indeks kola, iza samo igrača Kluža Mičela Krika, ali je presudnu ulogu u MVP izboru imala činjenica da je Bum svojim učinkom predvodio Beč do pobede.
