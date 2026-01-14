Dončić i LeBron zapalili Los Anđeles! Lejkersi prekinuli lošu seriju, "Kralj" briljira i u 42. godini! (video)

Na impresivan način Los Anđeles Lejkersi prekinuli su niz loših rezultata.

Nakon tri vezana poraza u ligi Lejkersi su pred svojim navijačima ubedljivo savladali Atlantu rezultatom 141:116. Meč su obeležile sjajne partije Lebrona Džejmsa i Luke Dončića. Iako je bio pod znakom pitanja zbog problema sa stopalom i leđima, 41-godišnji Lebron još jednom je pokazao kakav je majstor košarke. Predvodio je tim sa 31 poenom, 12 asistencija i devet skokova. Samo jedan skok nedostajao mu je da postane najstariji igrač u istoriji sa tripl-dabl učinkom.