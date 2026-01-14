Joviću samo šest minuta! Majami u neizvesnoj završnici srušio Finiks, Adebajo blistao! (video)

Kurir pre 34 minuta
Joviću samo šest minuta! Majami u neizvesnoj završnici srušio Finiks, Adebajo blistao! (video)

Košarkaši Majamija pobedili su u noći između utorka i srede na svom terenu Finiks 127:121.

Majami je do pobede predvodio Bem Adebajo sa 29 poena i devet skokova, a pratili su ga Norman Pauel sa 27 i Tajler Hiro sa 23 poena. Srpski reprezentativac u dresu Majamija Nikola Jović na terenu je proveo samo šest minuta i zabeležio jedan poen i tri skoka. Najefikasniji kod Finiksa bili su Dilon Bruks i Grejson Alen sa po 25 i Devin Buker sa 24 poena. Majami je osmi u Istočnoj konferenciji sa 21 pobedom i 19 poraza, a Finiks je sedmi u Zapadnoj konferenciji sa 24
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Denver bez Jokića na učinku pet pobeda i tri poraza (VIDEO)

Denver bez Jokića na učinku pet pobeda i tri poraza (VIDEO)

Danas pre 0 minuta
Denver na pogon Džamala Mareja! Nagetsi ostvarili još jednu pobedu bez Nikole Jokića

Denver na pogon Džamala Mareja! Nagetsi ostvarili još jednu pobedu bez Nikole Jokića

Večernje novosti pre 0 minuta
NBA: Majami bolji od Finiksa, Denver slavio u Nju Orleansu i bez Jokića

NBA: Majami bolji od Finiksa, Denver slavio u Nju Orleansu i bez Jokića

Nedeljnik pre 40 minuta
Majami umalo prokockao plus 20, Joviću mala minutaža

Majami umalo prokockao plus 20, Joviću mala minutaža

RTS pre 55 minuta
Jokićevi saveti od njega napravili čudovište: Denver ima novog heroja u gradu!

Jokićevi saveti od njega napravili čudovište: Denver ima novog heroja u gradu!

Hot sport pre 39 minuta
VIDEO Joviću samo šest minuta, Oklahoma konačno pobedila San Antonio

VIDEO Joviću samo šest minuta, Oklahoma konačno pobedila San Antonio

Nova pre 20 minuta
Joviću samo šest minuta - Majami nadigrao Finiks u završnici VIDEO

Joviću samo šest minuta - Majami nadigrao Finiks u završnici VIDEO

B92 pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAnikola jovic

Sport, najnovije vesti »

Denver bez Jokića na učinku pet pobeda i tri poraza

Denver bez Jokića na učinku pet pobeda i tri poraza

Danas pre 50 minuta
NBA: Majami bolji od Finiksa, Denver slavio u Nju Orleansu i bez Jokića

NBA: Majami bolji od Finiksa, Denver slavio u Nju Orleansu i bez Jokića

Nedeljnik pre 40 minuta
Majami umalo prokockao plus 20, Joviću mala minutaža

Majami umalo prokockao plus 20, Joviću mala minutaža

RTS pre 55 minuta
Pobeda i dva poraza Srba na Australijan openu

Pobeda i dva poraza Srba na Australijan openu

Danas pre 25 minuta
Perezova logika - Pozovi Italijana na klupu Reala i uspeh je zagarantovan!

Perezova logika - Pozovi Italijana na klupu Reala i uspeh je zagarantovan!

Sportske.net pre 39 minuta