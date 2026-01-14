Joviću samo šest minuta! Majami u neizvesnoj završnici srušio Finiks, Adebajo blistao! (video)

Košarkaši Majamija pobedili su u noći između utorka i srede na svom terenu Finiks 127:121.

Majami je do pobede predvodio Bem Adebajo sa 29 poena i devet skokova, a pratili su ga Norman Pauel sa 27 i Tajler Hiro sa 23 poena. Srpski reprezentativac u dresu Majamija Nikola Jović na terenu je proveo samo šest minuta i zabeležio jedan poen i tri skoka. Najefikasniji kod Finiksa bili su Dilon Bruks i Grejson Alen sa po 25 i Devin Buker sa 24 poena. Majami je osmi u Istočnoj konferenciji sa 21 pobedom i 19 poraza, a Finiks je sedmi u Zapadnoj konferenciji sa 24