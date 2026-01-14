Košarkaši krenuli u svlačionicu, Grobari ih vratili nazad! Navijači Partizana postrojili igrače - naredili Vanji da se zaustave, pa uradili ovo! video

Košarkaši Partizana doživeli su ubedljiv poraz od Olimpijakosa u dvorani „Aleksandar Nikolić“, gde je grčki velikan slavio rezultatom 66:104 u meču 22. kola Evrolige. Nakon nove bruke Partizana navijači su naredili igračima predvođeni kapitenom Vanjom Marinkovićem da stanu prilikom odlaska u svlačionicu. Potom su navijači crno-belih uprkos svemu podržali svoje ljubimce i ispratili ih skandiranjem i pesmom. Pogledajte i sami kako je to izgledalo.