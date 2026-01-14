Košarkaši krenuli u svlačionicu, Grobari ih vratili nazad! Navijači Partizana postrojili igrače - naredili Vanji da se zaustave, pa uradili ovo! video

Kurir pre 15 minuta
Košarkaši krenuli u svlačionicu, Grobari ih vratili nazad! Navijači Partizana postrojili igrače - naredili Vanji da se…
Košarkaši Partizana doživeli su ubedljiv poraz od Olimpijakosa u dvorani „Aleksandar Nikolić“, gde je grčki velikan slavio rezultatom 66:104 u meču 22. kola Evrolige. Nakon nove bruke Partizana navijači su naredili igračima predvođeni kapitenom Vanjom Marinkovićem da stanu prilikom odlaska u svlačionicu. Potom su navijači crno-belih uprkos svemu podržali svoje ljubimce i ispratili ih skandiranjem i pesmom. Pogledajte i sami kako je to izgledalo.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Partizan se nikada nije ovako brukao u Evroligi: Sedam poraza u nizu, brojke otkrivaju katastrofu

Partizan se nikada nije ovako brukao u Evroligi: Sedam poraza u nizu, brojke otkrivaju katastrofu

Mondo pre 15 minuta
Penjaroja: Ne razmišljam o ostavci, ovo u karijeri nisam doživeo!

Penjaroja: Ne razmišljam o ostavci, ovo u karijeri nisam doživeo!

Sport klub pre 45 minuta
Košarkaši Partizana ubedljivo izgubili od Olimpijakosa i pretrpeli sedmi uzastopni poraz u Evroligi

Košarkaši Partizana ubedljivo izgubili od Olimpijakosa i pretrpeli sedmi uzastopni poraz u Evroligi

Insajder pre 1 sat
Penjarojin uzdah i naklon navijačima

Penjarojin uzdah i naklon navijačima

Sportske.net pre 1 sat
Sad već pričamo o brukanju dresa i grba - Partizan doživeo najteži poraz na svom parketu u istoriji!

Sad već pričamo o brukanju dresa i grba - Partizan doživeo najteži poraz na svom parketu u istoriji!

Sportske.net pre 1 sat
Bruka partizana: Olimpijakos demolirao ‘crno-bele’ u sred Beograda!

Bruka partizana: Olimpijakos demolirao ‘crno-bele’ u sred Beograda!

Hot sport pre 1 sat
Košarkaši Partizana ubedljivo izgubili od Olimpijakosa i pretrpeli sedmi uzastopni poraz u Evroligi

Košarkaši Partizana ubedljivo izgubili od Olimpijakosa i pretrpeli sedmi uzastopni poraz u Evroligi

Radio sto plus pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanGrobariGrčkaEvroligaOlimpijakoskk partizanVanja Marinković

Sport, najnovije vesti »

Igrači Partizana dobili podršku navijača nakon debakla protiv Olimpijakosa (VIDEO)

Igrači Partizana dobili podršku navijača nakon debakla protiv Olimpijakosa (VIDEO)

Danas pre 15 minuta
Đoan Penjaroja: Navijači i klub zaslužuju više od nas

Đoan Penjaroja: Navijači i klub zaslužuju više od nas

Danas pre 45 minuta
Nova katastrofa Partizana u Evroligi, Olimpijakos ubedljiv u Beogradu (VIDEO)

Nova katastrofa Partizana u Evroligi, Olimpijakos ubedljiv u Beogradu (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Oslabljena Srbija rutinski završila posao protiv autsajdera, sada sledi „ono pravo“

Oslabljena Srbija rutinski završila posao protiv autsajdera, sada sledi „ono pravo“

Danas pre 55 minuta
Bivši fudbaler odgovorio Borisu Tadiću zbog Ane Bekute: “Pristala da gura narodu prst u oko”

Bivši fudbaler odgovorio Borisu Tadiću zbog Ane Bekute: “Pristala da gura narodu prst u oko”

Danas pre 1 sat