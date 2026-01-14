Mađari silni u Beogradu: Malta razbijena na Evropskom prvenstvu
Kurir pre 10 minuta
Mađarsku su do pobede predvodili Adam Nađi, Vince Vigvari, Benedek Batizi i Vendel Vigvari sa po tri gola.
Najefikasniji kod Malte bio je Liam Galea sa dva pogotka. Mađarska je grupnu fazu završila kao prva u grupi sa sve tri pobede, a Malta je četvrta sa sva tri poraza. UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i