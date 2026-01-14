Ovo je novi kurs evra: menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Ovo je novi kurs evra: menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,3353 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od kraja prethodne godine je oslabio za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru u utorak niži je za 0,5 odsto i iznosi 100,5961 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 3 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,3353 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3353 dinara

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs evrakurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Državni poslovi bez tendera: Infrastruktura Srbije u rukama PowerChina

Državni poslovi bez tendera: Infrastruktura Srbije u rukama PowerChina

Forbes pre 23 minuta
Tek počela godina, a Vlada već prebacuje novac iz budžetske rezerve

Tek počela godina, a Vlada već prebacuje novac iz budžetske rezerve

Forbes pre 23 minuta
Mađarski novinar o kupovini NIS-a: Novca ima, čeka se potvrda Vašingtona

Mađarski novinar o kupovini NIS-a: Novca ima, čeka se potvrda Vašingtona

N1 Info pre 8 minuta
RAT GIGANATA: Boing vodi u broju narudžbina, Erbas isporučio skoro 200 aviona više

RAT GIGANATA: Boing vodi u broju narudžbina, Erbas isporučio skoro 200 aviona više

Aero.rs pre 22 minuta
Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 3 minuta