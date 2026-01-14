Rasplet oko NIS-a za 48 sati: Mađari ili Arapi kupuju ruski udeo?

Mondo pre 1 sat  |  Uroš Matejić
Rasplet oko NIS-a za 48 sati: Mađari ili Arapi kupuju ruski udeo?

Rasplet krize oko NIS-a trebalo bi da se završi u narednim danima, tačnije do kraja nedelje kada će biti poznat kupac ruskog paketa akcija u srpskoj naftnoj kompaniji.

Mađarski MOL uradio je dubinsku analizu kompanije i taman kad se pomislilo da su oni najverovatniji kupci, oglasio se predsednik Aleksandar Vučić iz Abu Dabija i najavio mogućnost da se u "trku" vrati i arapska naftna kompanija. Na pitanje novinara ko je bliži preuzimanju ruskog udela u NIS-u - da li Madari ili razgovara u Abu Dabiju o tome i sa šeikom Muhamedom Bin Zajedom, Vučić je odgovorio: "Ili možda i jedni i drugi, videćemo", kazao je predsednik. Na pitanje
