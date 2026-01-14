Saša Obradović okupio igrače Zvezde, evo šta je tražio: "Morali smo da se malo resetujemo, pričali smo dosta"

Mondo pre 38 minuta  |  Mladen Šolak
Saša Obradović okupio igrače Zvezde, evo šta je tražio: "Morali smo da se malo resetujemo, pričali smo dosta"

Trener Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da njegovom timu bio potreban "reset" posle niza loših igara i rezultata (šest poraza u poslednjih osam kola Evrolige).

Veruje da je njegova ekipa spremna da protiv Armanija u Milanu igra bolje nego do sada, u meču koji počinje u četvrtak u 20.30 časova. Posle timskog sastanka, Obradović je primetio pozitivniju energiju. "Radimo šta je potrebno pred utakmicu. Malo smo morali da se 'resetujemo' u nekim informacijama, kako bi to trebalo da izgleda. Odradili smo odličan trening, momci su vrlo pozitivni i izašli danas. Isto sam veoma pozitivan što se tiče nastavka. Došla je možda neka
