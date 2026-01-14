Šta Srbiji treba za polufinale Evropskog prvenstva? Ovo treba da znate pred drugu grupnu fazu

Vaterpolo reprezentacija Srbije takmičenje na Evropskom prvenstvu u Beogradu nastavlja u novoj grupi, sa novim rivalima.

Nakon što smo savladali Holandiju i Španiju, na megdan nam dolaze nove selekcije - tri ekipe koju su bile najbolje u grupi A. To su Mađarska, Crna Gora i Francuska, a već se zna i ko ima kakvu startnu poziciji. Mađarska u novu grupu prenosi maksimalnih šest osvojenih bodova, Srbija ih ima pet, dok Španija i Crna Gora imaju po tri boda koje nose u drugu fazu. Holandija nosi jedan bod, a Francuska je bez bodova i ta dva tima mogli bismo već sada da otpišemo iz borbe