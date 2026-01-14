Šta Srbiji treba za polufinale Evropskog prvenstva? Ovo treba da znate pred drugu grupnu fazu

Šta Srbiji treba za polufinale Evropskog prvenstva? Ovo treba da znate pred drugu grupnu fazu

Vaterpolo reprezentacija Srbije takmičenje na Evropskom prvenstvu u Beogradu nastavlja u novoj grupi, sa novim rivalima.

Nakon što smo savladali Holandiju i Španiju, na megdan nam dolaze nove selekcije - tri ekipe koju su bile najbolje u grupi A. To su Mađarska, Crna Gora i Francuska, a već se zna i ko ima kakvu startnu poziciji. Mađarska u novu grupu prenosi maksimalnih šest osvojenih bodova, Srbija ih ima pet, dok Španija i Crna Gora imaju po tri boda koje nose u drugu fazu. Holandija nosi jedan bod, a Francuska je bez bodova i ta dva tima mogli bismo već sada da otpišemo iz borbe
