Zbog kvara u gradskoj toplani, u Valjevu privremeno obustavljeno grejanje

Javno komunalno preduzeće "Toplana–Valjevo" obavestila je svoje korisnike da je danas došlo do privremene obustave isporuke toplotne energije usled tehničkih problema u samom pogonu toplane. "Sve raspoložive servisne ekipe su trenutno na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova i stabilizaciji sistema", navodi se u saopštenju i dodaje da je krajnji rok za potpunu normalizaciju najkasnije u prepodnevnim časovima u četvrtak, 15. januara. Kako je saopšteno, do