Zbog kvara u gradskoj toplani, u Valjevu privremeno obustavljeno grejanje

N1 Info pre 11 minuta  |  Milena Kuzmanović
Zbog kvara u gradskoj toplani, u Valjevu privremeno obustavljeno grejanje
Javno komunalno preduzeće "Toplana–Valjevo" obavestila je svoje korisnike da je danas došlo do privremene obustave isporuke toplotne energije usled tehničkih problema u samom pogonu toplane. "Sve raspoložive servisne ekipe su trenutno na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova i stabilizaciji sistema", navodi se u saopštenju i dodaje da je krajnji rok za potpunu normalizaciju najkasnije u prepodnevnim časovima u četvrtak, 15. januara. Kako je saopšteno, do
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Isključeno grejanje u Valjevu: Oglasila se toplana zbog kvara

Isključeno grejanje u Valjevu: Oglasila se toplana zbog kvara

Nova pre 25 minuta
Četvrtak pred Novosađanima: Stand up, izložbe i promocije

Četvrtak pred Novosađanima: Stand up, izložbe i promocije

Radio 021 pre 2 sata
Vremenska prognoza 15. januar 2026.

Vremenska prognoza 15. januar 2026.

RTS pre 3 sata
Na graničnim prelazima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila čekaju i do pet sati

Na graničnim prelazima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila čekaju i do pet sati

RTV pre 4 sati
U većem delu zemlje stabilizovana situacija sa strujom, na pojedinim putnim pravcima sneg do pet centimetara

U većem delu zemlje stabilizovana situacija sa strujom, na pojedinim putnim pravcima sneg do pet centimetara

RTS pre 4 sati
Privremena obustava isporuke toplotne energije

Privremena obustava isporuke toplotne energije

Valjevska posla pre 4 sati
Malo proleće usred zime: U 17 časova temperatura u minusu samo na Kopaoniku, ovo je bio najtopliji grad danas u Srbiji

Malo proleće usred zime: U 17 časova temperatura u minusu samo na Kopaoniku, ovo je bio najtopliji grad danas u Srbiji

Dnevnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Valjevo

Vojvodina, najnovije vesti »

Zbog kvara u gradskoj toplani, u Valjevu privremeno obustavljeno grejanje

Zbog kvara u gradskoj toplani, u Valjevu privremeno obustavljeno grejanje

N1 Info pre 11 minuta
Isključeno grejanje u Valjevu: Oglasila se toplana zbog kvara

Isključeno grejanje u Valjevu: Oglasila se toplana zbog kvara

Nova pre 25 minuta
Kefir dijeta od nedelju dana: Smršajte i do sedam kilograma uz pomoć namirnice koju prija crevima

Kefir dijeta od nedelju dana: Smršajte i do sedam kilograma uz pomoć namirnice koju prija crevima

Moj Novi Sad pre 1 sat
Popernjak, frušekle, opajdara: Da li razumete jezik Srema? Mali rečnik lokalnih izraza

Popernjak, frušekle, opajdara: Da li razumete jezik Srema? Mali rečnik lokalnih izraza

Dnevnik pre 1 sat
Znate li koje godine je Novi Sad bio pod snegom preko 70 dana! Rekord koji teško da će se ponoviti

Znate li koje godine je Novi Sad bio pod snegom preko 70 dana! Rekord koji teško da će se ponoviti

Dnevnik pre 1 sat