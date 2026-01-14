Vučić: Očekujem Trampa Juniora uskoro u Beogradu, znam ko je bliži kupovini ruskog dela NIS-a

Predsednik Srbije Vučić izjavio je u Abu Dabiju da je razgovarao sa predsednikom UAE šeikom Muhamedom Bin Zajedom al Nahjanom o saradnji dve zemlje u svim oblastima koje su važne za Srbiju, kao i o Naftnoj industriji Srbije i da već zna ko će biti partner NIS-u, ali da to ne može sada da saopšti, objavljeno je na portalu vucic.rs uz pozivanje na Predsedništvo Srbije. „Razgovarali smo i o Naftnoj industriji Srbije, naravno. O svim tim pitanjima smo razgovarali i