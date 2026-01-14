Otkriven uzrok smrti Marka Brnovića, nesuđenog ambasadora SAD u Srbiji

Mark Brnović, glavni nosilac pravosudne vlasti u Arizoni u vreme kada je ta savezna država postala epicentar pokušaja predsednika Donalda Trampa i njegovih saveznika da pronađu dokaze da su izbori 2020. godine bili obeleženi prevarama, preminuo je u 59. godini.

Brnović je umro nakon srčanog udara u ponedeljak, saopštila je u utorak Kejti Koner, predstavnica porodice, prenosi AP. Kolege i prijatelji Marka Brnovića odali su mu priznanje za rad u javnoj službi, koji je obuhvatao funkcije sudije, tužioca, advokata i direktora Odeljenja za igre na sreću savezne države Arizone. Bivši republikanski guverner Arizone Dag Duši rekao je da su Brnovičeva strast prema pravu, pravdi i žrtvama bili zaštitni znakovi njegove karijere. „Za