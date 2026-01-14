Američka vojska spremna da izvrši Trampova naređenja u vezi sa Grenlandom

Politika pre 1 sat
Američka vojska spremna da izvrši Trampova naređenja u vezi sa Grenlandom

Troels Lund Poulsen objavio je da će Danska nastaviti da povećava prisustvo svojih trupa na ostrvu

Američka vojska je spremna da izvrši naređenja predsednika SAD Donalda Trampa u vezi sa Grenlandom u bilo kom trenutku kada se za to ukaže potreba, izjavio je portparol Ministarstva rata SAD Kingsli Vilson za Sputnjik. Pentagon još nije doneo nikakve odluke o promeni nivoa borbene gotovosti američkih snaga na Grenlandu, dodao je Vilson. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zatražio je ranije od Danske da se odmah povuče sa Grenlanda. Američki
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Nemačka šalje 13 vojnika na Grenland, u okviru izviđačke misije

Nemačka šalje 13 vojnika na Grenland, u okviru izviđačke misije

N1 Info pre 1 sat
Pentagon spreman da izvrši Trampova naređenja u vezi sa Grenlandom

Pentagon spreman da izvrši Trampova naređenja u vezi sa Grenlandom

Sputnik pre 1 sat
Čeka se Tramp: Pentagon spreman da izvrši naređenja u vezi sa Grenlandom

Čeka se Tramp: Pentagon spreman da izvrši naređenja u vezi sa Grenlandom

Večernje novosti pre 1 sat
Tramp poručio NATO-u: Recite Danskoj da se odmah gubi sa Grenlanda; Bela kuća objavila ilustraciju koja promoviše američku…

Tramp poručio NATO-u: Recite Danskoj da se odmah gubi sa Grenlanda; Bela kuća objavila ilustraciju koja promoviše američku kontrolu nad Grenlandom

RTV pre 3 sata
Danska pojačava prisustvo na Grenlandu! Sprema se za najgori scenario i priprema teren za glavne jedinice

Danska pojačava prisustvo na Grenlandu! Sprema se za najgori scenario i priprema teren za glavne jedinice

Dnevnik pre 4 sati
Ronald Loder nije jedini! Tehnološki milijarderi koji nagovaraju Trampa da uzme Grenland imaju svoje ideje: žele da izgrade…

Ronald Loder nije jedini! Tehnološki milijarderi koji nagovaraju Trampa da uzme Grenland imaju svoje ideje: žele da izgrade "gradove slobode"

Blic pre 5 sati
Evo koliko bi Grenland koštao Ameriku da Danska želi da proda najveće ostrvo na svetu

Evo koliko bi Grenland koštao Ameriku da Danska želi da proda najveće ostrvo na svetu

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

DanskaDonald TrampSputnik V

Svet, najnovije vesti »

U Gazi počinje sprovođenje druge faza sporazuma Izraela i Hamasa o primirju

U Gazi počinje sprovođenje druge faza sporazuma Izraela i Hamasa o primirju

Danas pre 1 minut
(Video) Došao Trampu na prag, a on ga izrešetao ponižavajućim komentarima: Stigao ekspresan odgovor iz Danske zbog Grenlanda…

(Video) Došao Trampu na prag, a on ga izrešetao ponižavajućim komentarima: Stigao ekspresan odgovor iz Danske zbog Grenlanda: "Je l vi znate šta je njihova odbrana?! Pseće sanke"

Blic pre 6 minuta
Vršiteljka dužnosti predsednika Venecuele obećala nastavak oslobađanja političkih zatvorenika

Vršiteljka dužnosti predsednika Venecuele obećala nastavak oslobađanja političkih zatvorenika

Danas pre 56 minuta
Ministar spoljnih poslova Danske posle sastanka u Beloj kući: Sa SAD imamo fundamentalna neslaganja oko sudbine Grenlanda

Ministar spoljnih poslova Danske posle sastanka u Beloj kući: Sa SAD imamo fundamentalna neslaganja oko sudbine Grenlanda

Danas pre 1 sat
Francuska vlada preživela dva glasanja o nepoverenju

Francuska vlada preživela dva glasanja o nepoverenju

Danas pre 1 sat