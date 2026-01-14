Stojaković: Pustio sam igrače da se sami organizuju kako bih video reakciju

Fudbaleri Partizana poraženi su od Mure rezultatom 3:0 u prijateljskom meču koji se odigrao u Antaliji

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković izjavio je danas posle poraza od Mure da je pustio svoje igrače da se sami organizuju kako bi video njihovu reakciju. Fudbaleri Partizana poraženi su od Mure rezultatom 3:0 u prijateljskom meču koji se odigrao u Antaliji. „Moram da naglasim da bez timskog rada i discipline nema uspeha. Namerno sam pustio neke stvari da sami urade na terenu, da se oni organizuju, da vidim reakciju, ali očigledno je da nam još nedostaje