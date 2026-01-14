FOTO, VIDEO: Kran pao na voz na Tajlandu, najmanje 30 mrtvih

Radio 021 pre 35 minuta  |  Tanjug
FOTO, VIDEO: Kran pao na voz na Tajlandu, najmanje 30 mrtvih

Najmanje 30 osoba poginulo je kada je na Tajlandu građevinski kran pao na voz u pokretu, saopštila je tajlandska policija.

Kako se navodi, više desetina ljudi je povređeno, od čega osam ima teške povrede. Lokalne vlasti su saopštile da se četiri osobe još vode kao nestale. Nesreća se dogodio oko 9 časova ujutru po lokalnom vremenu dok su bili u toku radovi na izgradnji brze železničke linije. Građevinska dizalica se srušila na voz koji je dolazio iz Bangkoka, rekao je Tačapon Činavong, nadzornik policije u provinciji Nakhon Ratčasimi, prenosi BBC. Državna železnica Tajlanda saopštila
