Sutra u Novom Sadu promenljivo oblačno i u plusu

Četvrtak će u Novom Sadu biti promenljivo oblačan i u plusu.

Minimalna temperatura biće 0, a maksimalna dnevna 7 stepeni. Duvaće slab vetar južnih pravaca. U petak će biti tmurno i minimalno hladnije, uz temperaturu od 1 do 6 stepeni. U subotu vedrije, uz dosta sunca, ali će temperatura biti od -1 do 3 stepena. U nedelju i ponedeljak će biti pretežno sunčano. U nedelju će biti od -4 do 2, a u ponedeljak od -5 do 0 stepeni. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 15. januar: Povoljnije biometeorološke prilike za većinu