Sutra u Novom Sadu promenljivo oblačno i u plusu

Sutra u Novom Sadu promenljivo oblačno i u plusu

Četvrtak će u Novom Sadu biti promenljivo oblačan i u plusu.

Minimalna temperatura biće 0, a maksimalna dnevna 7 stepeni. Duvaće slab vetar južnih pravaca. U petak će biti tmurno i minimalno hladnije, uz temperaturu od 1 do 6 stepeni. U subotu vedrije, uz dosta sunca, ali će temperatura biti od -1 do 3 stepena. U nedelju i ponedeljak će biti pretežno sunčano. U nedelju će biti od -4 do 2, a u ponedeljak od -5 do 0 stepeni. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 15. januar: Povoljnije biometeorološke prilike za većinu
Od minusa do 12 stepeni u istom danu: RHMZ najavio drastičnu razliku, evo u kojim delovima Srbije se vraća zima (foto)

Vremenska prognoza za četvrtak, 15. januar: Oblačno i suvo, ujutru sa mrazom i maglom

Izgledi vremena za Vojvodinu do 15. februara

Za vikend preokret vremena: Evo o čemu je reč i zašto će baš ova pojava učiniti vreme u Srbiji ledenim

U većem delu zemlje stabilizovana situacija sa strujom, na pojedinim putnim pravcima sneg do pet centimetara

Putevi Srbije: Oprez na putnim pravcima u Pčinjskom okrugu

Putevi Srbije: Na pojedinim deonicama sneg do 5 cm, prilazi zimskim centrima prohodni

17 godina čekanja: Javna garaža u centru Inđije i dalje u najavama

Novosadska opozicija: Trotoari su nam pretvoreni u klizališta ali ne zbog elementarne nepogode nego nemara vlasti

Od minusa do 12 stepeni u istom danu: RHMZ najavio drastičnu razliku, evo u kojim delovima Srbije se vraća zima (foto)

Na Mali Božić tradicionalno vijanje Božića

Fruškogorska zimska razglednica pre i posle raščišćavanja

