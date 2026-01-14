VIDEO: Čačani u znak protesta zbog cene koncerta grudvama zasuli binu na kojoj je pevala Ana Bekuta

Radio 021 pre 23 minuta  |  Beta
Estradna pevačica Ana Bekuta, koju je gradska vlast u Čačku angažovala za doček Nove godine po julijanskom kalendaru, koncert na gradskom trgu završila je u kombiju iza bine, posle protesta građana.

Građani su protestovali zato što je iz gradskog budžeta "besmisleno i nepotrebno" izdvojeno 4,5 miliona dinara za koncert lokalnog Kulturno-umetničkog društva "Abrašević" i Bekute na gradskom trgu. Na poziv dve neformalne grupe građana "Građani Čačka u blokadi" i "Pokretač", Čačani su se okupili pre koncerta ispred prostorija gradskog odobra Srpske napredne stranke uz kuvano vino, rakiju i trubače, a onda okružili binu na gradskom trgu uz zvižduke negodovanja,
