Tramp: Bilo šta manje od Grenlanda pod kontrolom SAD je neprihvatljivo

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da je bilo šta manje od američke kontrole nad Grenlandom neprihvatljivo, nekoliko sati pre nego što bi potpredsednik SAD Džejms Dejvid Vens trebalo da se sastane sa zvaničnicima Danske i Grenlanda.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Trut soušal, Tramp je ponovio argument da je SAD “Grenland potreban radi nacionalne bezbednosti”. Dodao je da NATO treba da predvodi preuzimanje Grenlanda, i da bi u suprotnom to učinile Rusija ili Kina. “NATO postaje mnogo snažniji i efikasniji sa Grenlandom u rukama Sjedinjenih Država. Sve manje od toga je neprihvatljivo”, napisao je Tramp. Tramp insistira na preuzimanju ostrva, dok zvaničnici i stanovnici Grenlanda,