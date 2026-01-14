Tramp: Bilo šta manje od Grenlanda pod kontrolom SAD je neprihvatljivo

Radio sto plus pre 1 sat
Tramp: Bilo šta manje od Grenlanda pod kontrolom SAD je neprihvatljivo

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da je bilo šta manje od američke kontrole nad Grenlandom neprihvatljivo, nekoliko sati pre nego što bi potpredsednik SAD Džejms Dejvid Vens trebalo da se sastane sa zvaničnicima Danske i Grenlanda.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Trut soušal, Tramp je ponovio argument da je SAD “Grenland potreban radi nacionalne bezbednosti”. Dodao je da NATO treba da predvodi preuzimanje Grenlanda, i da bi u suprotnom to učinile Rusija ili Kina. “NATO postaje mnogo snažniji i efikasniji sa Grenlandom u rukama Sjedinjenih Država. Sve manje od toga je neprihvatljivo”, napisao je Tramp. Tramp insistira na preuzimanju ostrva, dok zvaničnici i stanovnici Grenlanda,
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Tramp: Bilo šta manje od Grenlanda pod kontrolom SAD je neprihvatljivo

Tramp: Bilo šta manje od Grenlanda pod kontrolom SAD je neprihvatljivo

Serbian News Media pre 28 minuta
Izbaciti Kinu i Rusiju sa ostrva: Tramp uputio poruku Danskoj

Izbaciti Kinu i Rusiju sa ostrva: Tramp uputio poruku Danskoj

Večernje novosti pre 39 minuta
Tramp: Bilo šta manje od Grenlanda pod kontrolom SAD je neprihvatljivo

Tramp: Bilo šta manje od Grenlanda pod kontrolom SAD je neprihvatljivo

Beta pre 1 sat
Tramp: „Sve manje od američke kontrole nad Grenlandom neprihvatljivo“

Tramp: „Sve manje od američke kontrole nad Grenlandom neprihvatljivo“

Nedeljnik pre 1 sat
Tramp: Grenland ključan za američku bezbednost i "Zlatnu kupolu", NATO da predvodi taj proces

Tramp: Grenland ključan za američku bezbednost i "Zlatnu kupolu", NATO da predvodi taj proces

Insajder pre 53 minuta
Tramp zapretio: Izbacite ih - ili mi dolazimo

Tramp zapretio: Izbacite ih - ili mi dolazimo

B92 pre 1 sat
„Sve manje od ovoga je neprihvatljivo“: Tramp objavio zašto je Americi neophodan Grenland

„Sve manje od ovoga je neprihvatljivo“: Tramp objavio zašto je Americi neophodan Grenland

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOKinaRusijaDanskaGrenlandDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Svetosavski bal u Beču 6. februara u palati Hofburg

Svetosavski bal u Beču 6. februara u palati Hofburg

Nova ekonomija pre 3 minuta
Na pomolu novi rat?! Amerika izdala zloslutno upozorenje, prazne se baze, svi čekaju kobni trenutak: "U borbenoj smo…

Na pomolu novi rat?! Amerika izdala zloslutno upozorenje, prazne se baze, svi čekaju kobni trenutak: "U borbenoj smo gotovosti" (foto, video)

Blic pre 4 minuta
Izveštaj Svetskog ekonomskog foruma: Ovo je najverovatniji okidač globalne krize u naredne dve godine

Izveštaj Svetskog ekonomskog foruma: Ovo je najverovatniji okidač globalne krize u naredne dve godine

Danas pre 14 minuta
„Vučić nije Janukovič – bar ne još“: Forin polisi analizira da li Srbija ide ka „srpskom Majdanu“?

„Vučić nije Janukovič – bar ne još“: Forin polisi analizira da li Srbija ide ka „srpskom Majdanu“?

Danas pre 4 minuta
Na Jutjubu osvanuo misteriozni snimak koji „traje 140 godina“ i odmah su se pojavile teorije zavere

Na Jutjubu osvanuo misteriozni snimak koji „traje 140 godina“ i odmah su se pojavile teorije zavere

Nova pre 4 minuta