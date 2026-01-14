Građani Čačka zgroženi ponašanjem blokadera na trgu pa kažu: Sram ih bilo - 200 pijanih propaliteta gađalo ženu grudvama i misle da su face, opozicija je dotakkla dno

RINA pre 58 minuta
Građani Čačka zgroženi ponašanjem blokadera na trgu pa kažu: Sram ih bilo - 200 pijanih propaliteta gađalo ženu grudvama i…

Građani Čačka zgroženi ponašanjem blokadera na trgu pa kažu: Sram ih bilo - 200 pijanih propaliteta gađalo ženu grudvama i misle da su face, opozicija je dotakkla dno Čačak – Tokom dočeka pravoslavne nove godine iz grada Čačka, srca Srbije, poslata nikad ružnija slika zahvaljujući bahatim pojedincima.

Naime, grupa od oko 200 građana blokadera nakon što su se na poziv opozicije okupili ispred prostorija SNS i konzumirali alkohol, krenuli su na trg gde je nastupala Ana Bekuta pred velikim brojem Čačana. U allkoholisanom stanju oni su zasuli binu grudvama i ledenicama, ulsed čega je pevačica sišla sa bine ali prkosno nije želela da zavši nastup, već je nastavila da peva i to iz kombija. - Bilo je užasno, oni su bili toliko bahati, glasni, gađali su binu, pokazivali
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

"Jako mi je žao, ona nema mrlje" Seka Aleksić žestoko osudila blokaderski napad na Anu Bekutu: Nisam čula da je bilo ko to…

"Jako mi je žao, ona nema mrlje" Seka Aleksić žestoko osudila blokaderski napad na Anu Bekutu: Nisam čula da je bilo ko to doživeo, ona je jako dobar čovek

Kurir pre 3 minuta
Jelena Karleuša se oglasila povodom napada na Anu Bekutu: "Kakva sramota"

Jelena Karleuša se oglasila povodom napada na Anu Bekutu: "Kakva sramota"

B92 pre 3 minuta
„Ja nisam dužna ovo da trpim. Policijo, radi nešto“: Bekuta u Čačku navodila policiju gde da reaguje, građani joj vikali da je…

„Ja nisam dužna ovo da trpim. Policijo, radi nešto“: Bekuta u Čačku navodila policiju gde da reaguje, građani joj vikali da je uzela njihovih 40.000 evra (VIDEO)

Nova pre 28 minuta
Ana Brnabić osudila napad na Anu Bekutu u Čačku: Svi zajedno, uz predsednika Vučića, ćemo sačuvati Srbiju

Ana Brnabić osudila napad na Anu Bekutu u Čačku: Svi zajedno, uz predsednika Vučića, ćemo sačuvati Srbiju

Nova pre 53 minuta
Građani Čačka zgroženi ponašanjem blokadera na trgu pa kažu: Sram ih bilo - 200 pijanih propaliteta gađalo ženu grudvama i…

Građani Čačka zgroženi ponašanjem blokadera na trgu pa kažu: Sram ih bilo - 200 pijanih propaliteta gađalo ženu grudvama i misle da su face, opozicija je dotakla dno

RINA pre 53 minuta
Seka javno rekla svoje mišljenje nakon incidenta u Čačku: Anu Bekutu gađali na bini, evo šta je poručila

Seka javno rekla svoje mišljenje nakon incidenta u Čačku: Anu Bekutu gađali na bini, evo šta je poručila

Mondo pre 33 minuta
Vučić iz Abu Dabija brani Bekutu: Probudili su me u tri ujutru da mi kažu šta je bilo. Zvao sam je, zahvalio joj se na…

Vučić iz Abu Dabija brani Bekutu: Probudili su me u tri ujutru da mi kažu šta je bilo. Zvao sam je, zahvalio joj se na hrabrosti

Nova pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakSNSNova godinaAna Bekuta

Zabava, najnovije vesti »

"Ti ćeš meni ćerku, d***o iz Tetova" Šok svađa Terze i Sofije par sati nakon veridbe, a onda preokret, evo gde su završili…

"Ti ćeš meni ćerku, d***o iz Tetova" Šok svađa Terze i Sofije par sati nakon veridbe, a onda preokret, evo gde su završili zajedno

Blic pre 3 minuta
Vizuelni leksikon: Gala Čaki

Vizuelni leksikon: Gala Čaki

Buro pre 3 minuta
Kopernikus: Proteklih 11 godina najtoplije u istoriji, Evropa se zagreva brže od proseka

Kopernikus: Proteklih 11 godina najtoplije u istoriji, Evropa se zagreva brže od proseka

NIN pre 3 minuta
Lukas tvrdi da su pokušali da ga ubiju, oglasilo se tužilaštvo: Evo šta čeka osumnjičenog za napad na folkera

Lukas tvrdi da su pokušali da ga ubiju, oglasilo se tužilaštvo: Evo šta čeka osumnjičenog za napad na folkera

Mondo pre 3 minuta
"Mina i kasper su ćurka i noj" Vendi oplela po Kostićkinoj i Kasperovoj vezi: Pitanje je samo šta on želi – afirmaciju, ulazak…

"Mina i kasper su ćurka i noj" Vendi oplela po Kostićkinoj i Kasperovoj vezi: Pitanje je samo šta on želi – afirmaciju, ulazak u rijaliti ili marketing

Kurir pre 3 minuta