Građani Čačka zgroženi ponašanjem blokadera na trgu pa kažu: Sram ih bilo - 200 pijanih propaliteta gađalo ženu grudvama i misle da su face, opozicija je dotakkla dno Čačak – Tokom dočeka pravoslavne nove godine iz grada Čačka, srca Srbije, poslata nikad ružnija slika zahvaljujući bahatim pojedincima.

Naime, grupa od oko 200 građana blokadera nakon što su se na poziv opozicije okupili ispred prostorija SNS i konzumirali alkohol, krenuli su na trg gde je nastupala Ana Bekuta pred velikim brojem Čačana. U allkoholisanom stanju oni su zasuli binu grudvama i ledenicama, ulsed čega je pevačica sišla sa bine ali prkosno nije želela da zavši nastup, već je nastavila da peva i to iz kombija. - Bilo je užasno, oni su bili toliko bahati, glasni, gađali su binu, pokazivali