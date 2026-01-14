Nečuveno i necivilizacijisko ponašanje: Oglasio se Dačić nakon incidenta u Čačku - identifikovano 11 osoba koje su gađale Anu Bekutu Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je policija identifikovala 11 osoba koje su osumnjičene da su Anu Bekutu gađale ledenicama i drugim predmetima tokom koncerta na dočeku Srpske Nove godine u Čačku. - Policija je identifikovala 11 lica. Devet lica je gađalo i orkestar i Anu, jedno lice je bacilo plastičnu kantu u