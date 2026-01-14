Čačak, četiri osobe osumnjičene da su gađale ledenicama Anu Bekutu puštene na slobodu

RTS pre 11 minuta
Čačak, četiri osobe osumnjičene da su gađale ledenicama Anu Bekutu puštene na slobodu

Četiri osobe koje su tokom dana privedene zbog sinoćnjih dešavanja tokom koncerta Ane Bekute na Gradskom trgu u Čačku, puštene su iz prostorija Višeg javnog tužilaštva, saznaje RTS. Zvaničnog saopštenja policije i tužilaštva još nema.

Policija je prethodno privela četiri osobe u prostorije Policijske uprave u Čačku. Oni sumnjiče da su sinoć, tokom dočeka Srpske nove godine na Gradskom trgu, ledinicama gađale estradnu umetnicu Anu Bekutu, kao i članove njenog benda. Grad Čačak je organizovao doček Nove godine po julijanskom kalendaru na Gradskom trgu na kojem je nastupila pevačica Ana Bekuta sa svojim bendom. Paralelno sa ovim dočekom, dve neformalne grupe građana organizovale su okupljanje
