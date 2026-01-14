Kran pao na voz u pokretu na Tajlandu, ima poginulih i povređenih

RTS pre 1 sat
Kran pao na voz u pokretu na Tajlandu, ima poginulih i povređenih

Najmanje 25 osobe poginule su kada je na Tajlandu građevinski kran pao na voz u pokretu, saopštila je tajlandska policija. Kako se navodi, 79 osoba je povređeno, od čega osam ima teške povrede.

Nesreća se dogodio oko 9 časova ujutru po lokalnom vremenu dok su bili u toku radovi na izgradnji brze železničke linije. Građevinska dizalica se srušila na voz koji je dolazio iz Bangkoka, rekao je Tačapon Činavong, nadzornik policije u provinciji Nakhon Ratčasimi, prenosi Bi-Bi-Si. Državna železnica Tajlanda saopštila je da je u vozu, na osnovu rasporeda sedenja, bilo 195 ljudi. Zamenik premijera i ministar saobraćaja Tajlanda Fipat Račakitprakarn naredio je
Tajland

