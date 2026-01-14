Protesti u Iranu: Tramp preti Teheranu zbog mogućih pogubljenja, Rusija i Kina osuđuju "strano mešanje"

Iran se suočava sa najtežim protestima poslednjih godina, u kojima je, prema tvrdnjama američke grupe za ljudska prava, poginulo najmanje 2.500 ljudi, a više od 18.000 je uhapšeno, uz najave pogubljenja učesnika demonstracija. SAD upozoravaju Iran na "veoma snažne mere" i ne isključuju vojnu intervenciju. Rusija i Kina osuđuju moguće spoljno mešanje, a evropske zemlje kritikuju iranske vlasti zbog nasilja nad demonstrantima.

Iran: Nastavljaju se hapšenja terorističkih vođa, uhapšeno 297 izgrednika Iransko Ministarstvo obaveštajnih službi saopštilo je da se nastavljaju hapšenja, kako navode, vođa "terorističkih grupa" povezanih sa nedavnim protestima, uz tvrdnju da su tokom nemira napadani javni i verski objekti, bezbednosne snage i infrastruktura u Teheranu. Prema navodima, zapaljene su dve džamije, blokiran je jedan od ključnih auto-puteva, a u sukobima su ubijena dva pripadnika