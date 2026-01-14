Francuska: Grenland nije na prodaju, SAD da prestanu sa ucenama

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Francuska: Grenland nije na prodaju, SAD da prestanu sa ucenama

PARIZ - Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je danas da Grenland "nije na prodaju" i pozvao je Sjedinjene Američke Države da prestanu, kako je rekao, sa "ucenama".

"Napad na drugu članicu NATO-a ne bi imao smisla, čak bi bio i suprotan interesima Sjedinjenih Američkih Država... I stoga ova ucena očigledno mora da prestane", rekao je Baro na RTL-u. On je potvrdio da Francuska podržava Dansku i najavio je otvaranje francuskog konzulata na ostrvu 6. februara, što je označio kao politički signal. "Nismo izgubili rat, igra nije gotova, lopta je u dvorištu evropskih parlamentaraca", rekao je ministar, aludirajući na diplomatske
Ključne reči

NATORTLDanskaGrenlandParizFrancuska

