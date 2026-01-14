Putevi Srbije: Na pojedinim deonicama sneg do 5 cm, prilazi zimskim centrima prohodni

RTV pre 32 minuta  |  Tanjug
Putevi Srbije: Na pojedinim deonicama sneg do 5 cm, prilazi zimskim centrima prohodni

BEOGRAD - JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.06 časova, saopštilo je da na pojedinim deonicama putnih pravaca prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja ima snega do pet centimetara, kao i da su prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima prohodni.

Očišćeni putevi u Ivanjici i Sjenici, situacija više nije kritična Vršilac dužnosti direktora JP "Putevi Srbije" Zoran Drobnjak izjavio je danas da situacija u Ivanjici i Sjenici više nije kritična i da su putevi očišćeni od snega. Drobnjak je rekao za TV Pink da je situacija na putevima bila najkritična u periodu kada je padao sneg i zaleđena kiša. Naveo je i da je situacija bila teška i na putevima u Novoj Varoši kada nije bilo električne energije, ali da su
