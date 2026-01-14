Skupština završili rad, sutra nastavak rasprave o 25 tačaka dnevnog reda

RTV pre 2 sata  |  Tanjug, RTV (Vladimir
Skupština završili rad, sutra nastavak rasprave o 25 tačaka dnevnog reda

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su u 18 časova rad za danas, a sutra u 10 sati nastaviće objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić i Lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Pred poslanicima su predlozi zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, predlog izmena Zakona o javnom tužilaštvu, kao i izmeni Zakona o sudijama. Na dnevnom redu je i odluka o utvrđivanju četiri muzejska predmeta za kulturna dobra od izuzetnog
Skupština SrbijeOrganizovani kriminalTužilaštvoSrpska napredna strankaSNSAna Brnabić

