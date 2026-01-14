Kineski odnosi s Iranom pokazuju svoja ograničenja u jeku protesta i pretnji SAD

Dok se iranski klerikalni režim bori da preživi jednu od najvećih pretnji svojoj vlasti poslednjih nekoliko godina, a Sjedinjene Američke Države prete potencijalnom vojnom operacijom protiv te zemlje, Kina ima malo opcija – i sve više okleva – da pomogne svom partneru u Teheranu.

Pasivnost Pekinga odražava pragmatičnu prirodu njihovog saveza, koji se više zasniva na koristi nego na dobroj volji ili poverenju, kažu stručnjaci. Ta ograničenja su vidljiva dok iranske vlasti sprovode nezabeleženo i krvavo gušenje masovnih protesta protiv establišmenta, što je dovelo do toga da američki predsednik Donald Tramp (Trump) uvede nove carine i zapreti vojnim udarima na bliskoistočnu zemlju. "Iran je važan partner Kini, ali ne mislim da je Peking