Dok Denver čeka Jokića… Bez njega je bilans 5-3

Denver Nagetsi odigrali su osmu utakmicu otkako je srpski as Nikola Jokić povredio koleno, a upisali su pobedu na gostovanju Pelikansima u Nju Orleansu, gde je konačan rezultat bio 116:122 (31:32, 34:28, 27:29, 24:33).

Bila je ovo peta pobeda ekipe predvođene trenerom Dejvidom Adelmanom otkako se 30-godišnjak iz Sombora povredio na Floridi, a izvojevan je posle neizvesne poslednje četvrtine u kojoj su gosti preokrenuli vođstvo ekipe iz Luizijane, poslednje plasirane na tabeli Zapadne konferencije. Uskoro opširnije…