Džeol Bolomboj u avionu!

Sport klub pre 11 minuta  |  Autor: Branimir Smilić
Ekspedicija Crvene zvezde u sredu u poslepodnevnim časovima će otputovati u Milano, a mesto u avionu rezervisano je i za Džoela Bolomboja.

Ekipu sa Malog Kalemegdana u četvrtak očekuje duel 22. kola protiv Olimpije, a ono što je svakako ohrabrujuća vest na navijače crveno-belih je podatak da je u konkurenciji za tim veliki borac. Bolomboj je poslednju utakmicu odigrao još 13. marta baš u meču sa velikanom iz Milana, a deset meseci kasnije mogao bi da upiše prve minute posle dugotrajnog oporavka od povrede i operacije zgloba. Centar je najveći deo oporavka proveo u Sjedinjenim Američkim Državama, uz
