Dorsi: "Neće nam Partizan pokloniti pobedu, mogu da igram i plejmejkera"

Olimpijakos večeras od 19.30 časova igra utakmicu protiv Partizana u "Pioniru".

Ovaj, meč 22. kola Evrolige, crveno-beli iz Pireja dočekuju sa skorom 12:9, a Partizan sa skorom 6:15. Dakle, Partizan je poslednji na tabeli, a prvotimac Olimpijakosa Tajler Dorsi veruje da će se crno-beli boriti uprkos lošim rezultatima. "Još jedno gostovanje za nas, i to ovoga puta u teškom okruženju, u ovoj maloj dvorani. Možda su u poslednje vreme gubili, ali sigurno će se boriti. Biće važno da pobedimo pred duplo kolo naredne nedelje. Moramo da pronađemo