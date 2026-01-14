Bivša iranska kraljica pozvala snage da se pridruže protestima

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Bivša iranska kraljica pozvala snage da se pridruže protestima

Bivša iranska kraljica (šahbanu) Fara Pahlavi, supruga šaha Reze Pahlavija svrgnutog 1979. godine, pozvala je iranske snage bezbednosti da se "u ovom kritičnom trenutku iranske istorije" priključe protestima. "Pridružite se svojoj braći i sestrama pre nego što bude kasno i ne vežite svoju sudbinu za sudbinu ubica.

Slobodan Iran sutra pripada i vašoj deci. Ne uništavajte svoju budućnost i budućnost svojih porodica prolivanjem krvi svojih sunarodnika", poručila je 87-godišnja Pahlavi u objavi na društvenoj mreži Iks. Verovatnoća da će iranske bezbednosne snage poslušati poziv bivše iranske carice ocenjuje se kao mala, s obzirom na to da je bivša monarhija i dalje u državnom aparatu predmet neprijateljstva, ocenio je nemački Špigel. Fara Pahlavi je majka Reze Pahlavija, koji iz
