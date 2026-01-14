Brnabić: Predstavnici Evropskog parlamenta nenajavljenom posetom pokazali nepoštovanje prema Srbiji

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su predstavnici Evropskog parlamenta time što je nisu na vreme obavestili o svom dolasku i bez konsultacija oko datuma, pokazali elementarno nepoštovanje prema Skupštini Srbije, srpskim institucijama, narodu i državi.

Brnabić je na današnjoj sednici Skupštine Srbije odgovarajući na kritike opozicije zato što ne želi da se sastane sa evropalamentarcima, objasnila da su je predstavnici Evropskog parlamenta 19. decembra obavestili da, nepozvani dolaze 23. januara. - Osnovno poštovanje bi bilo, ako već dolaze nepozvani, da se konsultuju makar oko datuma, ali da vam neko kaže, 'e, dolazim ja za mesec dana, nacrtaj se ti tu, ne zanima me šta radiš, ne zanima me da li imaš obaveze,