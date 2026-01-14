"Gledajući snimak, želudac mi se okrenuo", Kija Kockar u šoku zbog nasilja koje je pretrpela Ana Bekuta

Telegraf pre 24 minuta  |  Telegraf.rs
"Gledajući snimak, želudac mi se okrenuo", Kija Kockar u šoku zbog nasilja koje je pretrpela Ana Bekuta

Nakon što je Ana Bekuta, sinoć 13. januara napadnuta na gradskom trgu u Čačku, kada su je tokom koncerta gađali grudvama, oglasilo se mnogo poznatih i pružili joj podršku.

Među njima je i Kija Kockar, koja je istakla da je ostala bez reči zbog nasilja koje je pevačica pretrpela. - Videla sam isečke video-snimaka onoga što se desilo Ana Bekuti sinoć u Čačku. Ostala sam bez reči. Zaista ne mogu da shvatim sramno ponasanje prema osobi koja je dosla tamo iskljucivo da peva i radi svoj posao. Kija Kockar je pomenula i navodne razloge ljudi koji su napali Anu. - Koliko sam videla, razlog ogorčenja gradana je količina novca potrošena za
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Tadić o napadu na Anu Bekutu u Čačku: "Ne menja se Srbija na bolje tako što jednu ženu gađamo grudvama"

Tadić o napadu na Anu Bekutu u Čačku: "Ne menja se Srbija na bolje tako što jednu ženu gađamo grudvama"

Blic pre 14 minuta
Privedene četiri osobe osumnjičene da su gađale ledenicama Anu Bekutu

Privedene četiri osobe osumnjičene da su gađale ledenicama Anu Bekutu

RTS pre 4 minuta
"Neprimereno i nedostojno": Oštre osude zbog napada na Anu Bekutu FOTO/VIDEO

"Neprimereno i nedostojno": Oštre osude zbog napada na Anu Bekutu FOTO/VIDEO

B92 pre 34 minuta
Tadić skočio u odbranu Ane Bekute: Nepristojno nasilje!

Tadić skočio u odbranu Ane Bekute: Nepristojno nasilje!

Pravda pre 1 sat
Oglasio se Boris Tadić o Ani Bekuti

Oglasio se Boris Tadić o Ani Bekuti

Danas pre 2 sata
Čeda Jovanović oštro osudio nasilje: "Neću da ćutim, Ana Bekuta je živa legenda" VIDEO

Čeda Jovanović oštro osudio nasilje: "Neću da ćutim, Ana Bekuta je živa legenda" VIDEO

B92 pre 2 sata
"Dotakli smo dno" Đorđe David zgrožen zbog napada blokadera na Anu Bekutu: Ovo je sramota

"Dotakli smo dno" Đorđe David zgrožen zbog napada blokadera na Anu Bekutu: Ovo je sramota

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakAna BekutaKija kockarnasiljekoncert

Zabava, najnovije vesti »

Tadić o napadu na Anu Bekutu u Čačku: "Ne menja se Srbija na bolje tako što jednu ženu gađamo grudvama"

Tadić o napadu na Anu Bekutu u Čačku: "Ne menja se Srbija na bolje tako što jednu ženu gađamo grudvama"

Blic pre 14 minuta
„Snimanje podkasta je bilo prilično zabavno“: Zrenjaninske gimnazijalke u ulozi voditeljki

„Snimanje podkasta je bilo prilično zabavno“: Zrenjaninske gimnazijalke u ulozi voditeljki

Zrenjaninski pre 34 minuta
Simona je ušla na Google Maps i potražila svoju ulicu - nekoliko sekundi kasnije počela je da plače

Simona je ušla na Google Maps i potražila svoju ulicu - nekoliko sekundi kasnije počela je da plače

Blic pre 9 minuta
Privedene četiri osobe osumnjičene da su gađale ledenicama Anu Bekutu

Privedene četiri osobe osumnjičene da su gađale ledenicama Anu Bekutu

RTS pre 4 minuta
Od matinea do večernjeg spektakla: Četiri termina za mjuzikl „Don Žuan“

Od matinea do večernjeg spektakla: Četiri termina za mjuzikl „Don Žuan“

BizLife pre 4 minuta