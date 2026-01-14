"Imam još pet ispita", Vučić iskreno o studijama i snu da bude košarkaški trener: "Radio bih sa decom"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je u emisiji "Amidži šou" kako napreduje njegovo školovanje na Visokoj školi sportskih strukovnih studija, koju je upisao 2020. godine sa željom da jednog dana postane košarkaški trener.

Tokom razgovora sa Ognjenom Amidžićem, Vučić je priznao da zbog brojnih obaveza nije bio posvećen studijama onoliko koliko je planirao, ali je i otkrio u kojem klubu bi voleo da bude trener jednog dana. - Predsedniče, dokle je stigla trenerska škola kada je košarka u pitanju? - pitao je Ognjen. - Nigde, godinu dana nisam ništa uradio - odgovorio je Vučić. - Zašto? Jel to opravdanje neko što ne ideš na predavanja što si predsednik? - šaljivo ga je pitao. - Nema