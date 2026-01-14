Intenzivna obuka na modernizovanim borbenim vozilima pešadije

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Mehanizovane jedinice Vojske Srbije izvode intenzivnu obuku na borbenim vozilima pešadije M-80 AB1/V2, kojima su u procesu modernizacije unapređene manevarske i vatrene mogućnosti, kao i stepen oklopne zaštite, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi u saopštenju, stalne posade vozila i iskrcni delovi mehanizovanih odeljenja prolaze sve praktične sadržaje obuke - od pripreme za realizaciju zadatka, preko maskiranja, primene taktičkih radnji na maršu i bojištu, do održavanja svih podsistema i naoružanja borbenog vozila. Prema rečima komandanta 37. mehanizovanog bataljona potpukovnika Milana Kuburića, jedinica je, skladu sa planom opremanja, u prethodnom periodu opremljena modernizovanim vozilom
