"Jako mi je žao!" Seka Aleksić podržala Anu Bekutu nakon incidenta u Čačku: "Nisam čula da je neko to doživeo."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Seka Aleksić nastupa za doček Srpske Nove godine u Beogradu, a pred nastup prokomentarisala je nekoliko aktuelnih tema.

Pevačica je posebno reagovala na incident koji se dogodio na koncertu Ane Bekute u Čačku, kada je nekolicina prisutnih gađala pevačicu grudvama tokom njenog nastupa povodom Srpske nove godine. Seka je ostala zatečena vestima o incidentu i pružila je punu podršku koleginici. - Stvarno? Zašto? Koji je razlog? Na Trgu? Ana Bekuta ima takav repertoar da sve nacije mogu da je slušaju. Sjajno se ponaša nikada u svojoj karijeri nije imala mrlje tog tipa, ne vidim razlog
Seka AleksićČačakNova godinaAna Bekuta

