Magla, poledica i zabrane za šlepere: Detaljna lista najrizičnijih deonica širom Srbije danas

JP " Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.06 časova, saopštilo je da na pojedinim deonicama putnih pravaca prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja ima snega do pet centimetara, kao i da su prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima prohodni.

Iz ovog preduzeća ukazuju na mogućnost pojave mestimične poledice i magle. Na najopterećenijim putni pravci I prioriteta održavanja deonice na kojima ima snega su: Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Užica, Vranja. Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u