Parlament na vanrednoj sednici o listi kandidata za članove Komisije za reviziju JBS

Poslanici Skupštine Srbije na vanrednom zasedanju koje počinje danas razmatraće pored ostalog i listu kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Listu kandidata Skupštini je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu koji je 29. decembra prošle godine utvrdio listu kandidata za članove i zamenike članova Komisije čije je formiranje predviđeno izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku u skladu sa preporukama ODIHR-a. Na predlog poslaničke grupe Aleksandar Vučić "Srbija ne sme da stane", kandidati za članove i zamenike članova Komisije za reviziju i verifikaciju i kontrolu tačnosti