Počela sednica parlamenta: Ovo su 25 tačaka o kojima se raspravlja

Telegraf pre 12 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Počela sednica parlamenta: Ovo su 25 tačaka o kojima se raspravlja
Poslanici Skupštine Srbije počeli su danas vanrednu sednicu na čijem ne dnevnom redu je ukupno 25 tačaka, a među kojima je set pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, kao i Lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska. Sednici, kojom predsedava predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, počela je u 10.15 časova, a prisutno je 146 narodnih
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Počelo vanredno zasedanje Skupštine Srbije, na dnevnom redu 25 tačaka

Počelo vanredno zasedanje Skupštine Srbije, na dnevnom redu 25 tačaka

RTV pre 12 minuta
Počela vanredna sednica Skupštine Srbije

Počela vanredna sednica Skupštine Srbije

NIN pre 2 minuta
Na dnevnom redu 25 tačaka Počela vanredna sednica Skupštine Srbije: Poslanici raspravljaju o setu pravosudnih zakona i…

Na dnevnom redu 25 tačaka Počela vanredna sednica Skupštine Srbije: Poslanici raspravljaju o setu pravosudnih zakona i biračkom spisku (video)

Blic pre 17 minuta
Brnabić: Izmene zakona ne zadiru u samostalnost tužilaštva ni u nezavisnost pravosuđa

Brnabić: Izmene zakona ne zadiru u samostalnost tužilaštva ni u nezavisnost pravosuđa

Nedeljnik pre 12 minuta
BLOG UŽIVO Počela vanredna sednica Skupštine: Na dnevnom redu Predlozi zakona koje je podneo Uglješa Mrdić

BLOG UŽIVO Počela vanredna sednica Skupštine: Na dnevnom redu Predlozi zakona koje je podneo Uglješa Mrdić

Nova pre 17 minuta
Mrdićeve izmene pravosudnih zakona slabe moć Dolovac, jačaju Stefanovića, idu po hitnom postupku

Mrdićeve izmene pravosudnih zakona slabe moć Dolovac, jačaju Stefanovića, idu po hitnom postupku

Danas pre 32 minuta
Vanredna sednica Skupštine Srbije: Na dnevnom redu više zakonskih predloga o sudovima i tužilaštvima

Vanredna sednica Skupštine Srbije: Na dnevnom redu više zakonskih predloga o sudovima i tužilaštvima

Newsmax Balkans pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeSrpska napredna strankaAna Brnabićbirački spisakpravosudni zakonisednicaugljesa mrdic

Politika, najnovije vesti »

Počelo vanredno zasedanje Skupštine Srbije, na dnevnom redu 25 tačaka

Počelo vanredno zasedanje Skupštine Srbije, na dnevnom redu 25 tačaka

RTV pre 12 minuta
Antonijević: Srbija da nastavi da insistira na međunarodnom pravu da bi sebe sačuvala

Antonijević: Srbija da nastavi da insistira na međunarodnom pravu da bi sebe sačuvala

RTV pre 12 minuta
Počela vanredna sednica Skupštine Srbije

Počela vanredna sednica Skupštine Srbije

NIN pre 2 minuta
Brnabić: EU parlamentarci dolaze kao turisti, ništa bitno

Brnabić: EU parlamentarci dolaze kao turisti, ništa bitno

Beta pre 2 minuta
Dačić: Vanredna situacija u osam opština, u petak ponovo sednica Štaba

Dačić: Vanredna situacija u osam opština, u petak ponovo sednica Štaba

RTV pre 32 minuta